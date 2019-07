Laulupeo mõju turismisektorile kestab kauem kui vaid peonädal

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse (Visit Estonia) kommunikatsioonijuht Piret Malv tõdes, et statistikaameti andmed juulikuu turismimahtude kohta tulevad alles septembris. "Aastatepikkuse kogemuse järgi võime öelda, et laulu- ja tantsupeo ajal on kasvanud reisid Eestisse Põhja-Ameerikast. See näitab, et aastaid on hulk väliseestlasi kodumaa-külastust plaaninud muu hulgas just suure peo järgi," ütles Malv.