Lauluväljak ja turvafirma haarasid õlekõrrest, pakkudes välja uue lahenduse rahvarohkete ürituste pidamiseks ka koroonatingimustes

„Ürituste korraldajatele on kriis andnud tõsise löögi, sest tavapärane töö on täielikult seiskunud. Nüüd peame aga otsima lahendusi, kuidas turg taas käima saada, et inimesed saaksid oma tööd jätkata ning publik võimaluse ohutuks ürituste külastamiseks,“ ütles lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

„Lauluväljak on piisavalt suur, et siia tuua publik koos autodega. Käes on aeg, kus peame seda lahendust hakkama kasutama. Mul on väga hea meel, et koos Meeskonna professionaalidega oleme paika pannud detailse nägemuse sellest, kuidas autost väljumata saab üritusi nautida. Pöördume vastavate instantside poole, et saada hinnang, kas saame rohelise tule,“ lisas lauluväljaku juht.

„Oleme lauluväljaku ala samm-sammult läbi käinud ning sentimeetri haaval üle mõõtnud, et „Autoga üritusele“ lahendus efektiivselt ja turvaliselt toimuda saaks. Piisavalt suur ala ning erinevad sisse- ja väljapääsud võimaldavad meil mahutada pea 300 autot, kus igas saab olla kuni kolm inimest, mõistagi ühe pere liikmed,“ rääkis Meeskond Security OÜ juht Eigo Sõster.

Autode saabumine, paiknemine ja lahkumine toimub turvatöötajate ja liiklusreguleerijate juhendamisel. „Ürituse piletite eelmüük, piletikontroll, snäkikorvide eelmüük ja kättesaamine toimub kõik kontaktivabalt. Koha peal jälgivad rangelt korda kaitsevarustust kasutavad turvatöötajad,“ ütles Sõster.

Meeskond Security juht on on veendunud, et ürituste korraldajad ning teenindavad ettevõtted peavad tänaste oludes seljad kokku panema ning pakkuma välja nutikaid lahendusi, kuidas saaksime naasta samm-sammult tavapärase töö juurde ning elu meie ümber uuesti käima panna.

Ühtlasi on nii ettevõte ise kui ka lauluväljak valmis koostööpakkumisteks nendelt ürituste korradajatelt, kes oleksid valmis uut „Autoga üritusele“ ideed katsetama ning lauluväljakul lavale astuma.

