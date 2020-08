2018. aasta märtsis asutatud Maple Solutions OÜ on üks enam kui 800 Tallinnas Roosikrantsi 2 aadressile registreeritud ettevõttest. Tegemist on tundmatu firmaga, mille käive ulatus 2018. aastal 42 000 ja kasum ligi 19 000 euroni.

Üllataval kombel leiab aga viited Maple Solutionsile kahelt Kanada viisa taotlemise nõustamist pakkuvalt veebilehelt. Samuti kuulub ettevõttele mitu domeeni, mis suunavad kehakaalu vähendamise toodet Fito Spray müüvale veebilehele. Fito Spray skeemi sattus möödunud aasta novembris ka laulja Elina Born, kelle nägu kasutati loata sprei reklaamides.

Maple Solutionsi omanik on Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanik Stephanus Janke, kelle nimi on läbi käinud ka mõned aastad tagasi ajakirjandusse lekkinud Panama paberitest. Samuti on üks tema ettevõte seotud oligarh Sergei Kurtšenko ja tema Ida-Ukrainas aetava äriga.