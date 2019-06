Laviinina paisuv energeetikute vallandamine ähvardab Ida-Virumaa enda alla matta

Samas tunnistas ametiühingu juht, et tööliste esindusorganisatsioonil pole nii massilise vallandamise juures ühtegi head võimalust valitsuse ega ka tööandja mõjutamiseks. „Kui me hakkaksime streikima või meelt avaldama, siis see muudaks inimeste vallandamise veelgi lihtsamaks,” selgitas Vaikma. „Me loodame, et valitsus käivitab abiproigrammi enne seda kui kriis päriselt kätte saabub ning kutsub kokku vähemalt ametiühingute, tööandjate ja valitsuse kolmepoolse nõupidamise.”

Majandusministeeriumist öeldi, et energeetikute töökohtade säilitamiseks tuleb asuda uute õlitehaste ehitamisele, milleks poliitikud suudavad vaja mineva raha leida. Samas peab õlitehaste rajamise otsuse langetama Eesti Energia nõukogu.

Loo avaldamise ajaks polnud Eesti Energia veel jõudnud vastata, millised on ettevõtte järgnevad vallanadamise plaanid Ida-Virumaal. Samuti ootab Ärileht selgitust, millal ja kuidas on võimalik asuda ehitama uusi õlitehaseid.

Energeetika ametiühingud ja Ametiühingute Keskliit kohtuvad täna kell 12.15 Stenbocki majas, et arutada kriisisituatsiooni Eesti energeetikas, millel võivad ametiühingute hinnangul olla kriitilised tagajärjed Ida-Virumaa tööhõivele, sotsiaalsele toimetulekule ning ka Eesti energiaturvalisusele.

„Sisuliselt seisavad elektrijaamad juba kolm kuud ja praeguses olukorras pole tegevuse mahu taastumist ette näha. 500 inimest on tänaseks koondamisteated saanud, korralised puhkused on juba välja võetud ning ilmselt tuleb ka palgata puhkusi võtma hakata, aga olukord on perspektiivitu, kui valitsus jõuliselt ei sekku,“ kommenteeris Narva Energia Ametiühingu juht Andrei Zaitsev. „Inimesed on hirmul, kokku tähendab kõige mustem stsenaarium sissetulekukaotust enam kui 6000 inimesele,“ hoiatas Zaitsev.

„Me räägime sotsiaalsest katastroofist piirkonnas, kus tööpuudus on niigi kõrge. Räägime kliimapoliitika läbikukkumisest, sest tarvitame ikka musta elektrit, aga ilma tasakaalustava CO2-tasuta. Räägime Eesti energiaohutusest – kui Eesti Energia „pillid kotti paneb“, sõltume täielikult importelektrist piirkonnas, kus ilma Vene energiata toime tulla ei ole võimalik,“ lisas Vaikma.