Le Peni rahaasjad: kahtlane laen Vene pangast ja sahkerdamine europarlamendis

Möödunud aasta juunis otsustas Euroopa Liidu Kohus, et Le Penil tuleb maksta Euroopa Parlamendile tagasi ligi 300 000 eurot, mis ta oma assistendile maksis.

Pärast Euroopa Pettusevastase Ameti (OLAF) uurimine, mis tuvastas, et Rahvusrinde juht kasutas europarlamendi raha ebasihipäraselt, nõudis Euroopa Parlament 2017. aastal, et Le Pen raha tagasi maksaks. Paremäärmusliku erakonna juht pöördus seejärel kohtusse väites, et OLAF on poliitiliselt kallutatud ning et hoopis ametit ennast peaks uurima.

Samuti nõuti Le Penilt, et ta tagastaks oma ihukaitsjale makstud töötasu. Le Pen, kes oli europarlamendi liige vahemikus 2009-2017, maksis ihukaitsjale üle 9000 euro kuus ja Euroopa Parlament nõudis tagasi 41 554 eurot.