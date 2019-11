Leedo ekskompanjonide soov ei läinud kohtus läbi

Vjatšeslav Leedo endised äripartnerid parvlaevaäris soovisid Saaremaa Laevakompanii pankrotihalduri Veli Kraavi ametist vabastamist, kuna nende väitel tegutseb Kraavi ainult Leedo, mitte kõigi võlausaldajate ja pankrotivõlgniku huvides.

Kohtunik kirjutas määruses, et kaebajate Olav Miili ja Richard Tomingasega seotud osaühingute Dagenhart, Paxton Assets ja Reyna Trade kaebuses toodud väited ei anna alust halduri vabastamiseks.

"Olukorras, kus menetluses on läbi viidud täielik raamatupidamise revisjon ja pooleli on lugematu arv kohtumenetlusi seoses nõuete tunnustamisega, samuti on algatatud kriminaalmenetlus, ei pea kohus õigustatuks pankrotihalduri vahetamist, kuna see suurendaks ilmselgelt pankrotimenetluse kulusid," märkis kohtunik.

Kuigi pärast parvlaevaäri lõppemist sõlmisid ettevõtted, läbi mille äri käis, omavahelise kokkuleppe, milles loobusid igasugustest vastastikustest nõuetest, pöördusid Leedo endised äripartnerid siiski pankrotiavaldustega kohtusse ja üritavad erinevate hagidega nüüd oma aegunud nõudeid Saaremaa Laevakompanii vastu maksma panna.

