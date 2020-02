Leedo Hiina puitmajatehase enam kui 130 töötajat istuvad viiruse tõttu kodus, palk aga tiksub edasi

„Hiina tehas on praegu äraootavas olukorras, kuna oleme oma tootmised plaaninud niimoodi, et meil oli tehas täiesti täis müüdud mai lõpuni-juuni alguseni,” rääkis Saare Ereki nõukogu liige Kristjan Leedo. Kui kolm nädalat tagasi pidi hakkama pihta müügitöö, et teistpoolt aastast ära katta, siis täna nii see töö kui ka ka kogu puitmajatootmine Hiina seisab.

Kuigi Leedo märkis, et Hiina kliendid saavad kõik aru, miks see nii on, annab see siiski ettevõttele endale valusalt tunda. „Sa pead ikkagi maksma mingisuguseid töötasusid seal ja ka muud kulud on peal,” põhjendas ta. Saare Ereki tehas asub umbes 250-260 kilomeetri kaugusel Wuhani provintsist, mis on saanud koroonaviiruse epitsentriks.

„Selles piirkonnas seisab kõik, mis ei ole hädavajalikuks funktsioneerimiseks vajalik. Meile ei ole selles mõttes probleemi, kui ta seisab kolm nädalat või neli nädalat veel, sest praegu on meil üsna palju rahavoogu tagasi tulemas. Lihtsalt on see, et ka need ettevõtted, kes meile maksma peaksid, nemad ei saa ka ülekandeid teha,” märkis Leedo.

Peamine probleem, mis Saare Erekile koroonoviirusega kaasneb, on kasvu pidurdamine, kuna ettevõttel on praegu just kiire kasvu periood.

Laevandusärist taandunud Vjatšeslav Leedole kuuluv Saare Erek avas Hiina Hubei provintsis Jingmeni linnas freespalk- ja elementmajade tehase 2018. aasta sügisel. Toona 15 000 ruutmeetril ja saja töölisega alustanud Leedo ettevõte oli siis suurim Baltikumi päritolu ettevõte, mis Hiinas tegutses.