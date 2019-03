Leedo Hiina tehas nõuab kiireks kasvuks raha Eesti maksuraha arvelt

"Et laieneda, peab olema tasku päris suur. See tähendab, et natuke kannatavad oma ettevõtted, mis on kohapeal," rääkis ettevõtte nõukogu liige Kristjan Leedo ning kinnitas, et täisvõimsus on Hiina tehasel tõepoolest saavutatud, kirjutab Äripäev.

Sügisel, kui tehas avati, avaldas Vjatšeslav Leedo lootust, et ehkki nad planeerisid täisvõimsuse saavutada paari aastaga, võiksid nad selleni jõuda juba poole aastaga.

