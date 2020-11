Leedo ühe kroonijuveeli käive kukkus oluliselt. Hiina firma tulemused veidral põhjusel ei kajastu

Saare Ereki 2019. aasta lõppes suure käibelangusega, mil on selge põhjus - nad lõpetasid ehitustegevuse, sealhulgas elementmajade tootmise. See oli tingitud järsust nõudluse langusest ning ebakindluse suurenemisest elementmajade ehituses nii Skandinaavias kui Eestis.

Käive kukkus aastaga ligi 1,8 korda 6,07 miljonilt 3,34 miljoni euro peale.

2019. aastal keskendus ettevõte peamiselt puidust aiamajade tootmisele. Ka see segment kukkus aastaga siiski 26%. Aina olulisemaks tõuseb ettevõtte jaoks tegevus kaubavedu maanteel, millelt teeniti 725 000 eurot varasema 367 000 euro asemel. See on ligi saja-protsendiline kasv. Meenutame, et Leedo üks kaubaveoga tegelenud firma Sarbuss läks hiljuti pankrotti. Ärileht on sellest ka kirjutanud (loe siit)

Firma tegeleb ka kruusa- ja liivakarjääridega. Elamute ja mitteeluhoonete ehitus kukkus aga 2,66 miljoni euro pealt 520 000 eurole. 75 protsenti langes betoonisegude tootmine.

Mis toimub Hiinas?

Saare Ereki 2019. aasta oli huvitav, sest nad avasid tehase Hiinas. Aruanne valmistab aga pettumuse, sest nad kirjutavad järgmist:

„AS Saare Erek 2019. raamatupidamise aastaaruandes on Hiina tütarettevõtte 2019. aasta finantsandmed kapitaliosaluse meetodil kajastamata jäetud, kuna 2020. aasta esimesel poolaastal on Hiina tütarettevõtte tegevus ja andmete edastamine olnud seoses COVID-19 viiruspuhanguga häiritud." Ehk selguvad tulemused siiski peagi, sest Leedost on kirjutatud kui „Baltikumi suurimast tööandjast Hiinas".

Maksuvõlg ja maksehäired

Saare Erekil on viimase seisuga ajatatud maksuvõlga ligi 120 000 eurot. Viimasel neljal aastal on olnud vaid viis kuud, kus neil maksuvõlga üleval olnud ei ole.

Pikka aega on neil probleeme ka maksehäiretega. Neid on kokku kaheksa. Viimase algus on 2019. aasta aprilli lõpp. Mitmed võlad on antud menetleda Julianus Inkassole, suurte võlausaldajate seas on aga ka Kunda Nordic Tsement AS ja A&T Elekter OÜ. Esimese puhul jääb võlg 12 800 ja 64 000 euro vahele, teise puhul 3200 ja 12 800 euro vahele.

Lihatööstuse laen

Saare Erek on võtnud Enam kui miljon eurot laenu Luminori pangast, aga veel rohkem on neile andnud Saaremaa Lihatööstus OÜ (1 137 369 eurot). Viimane kuulub samuti Leedo ettevõttele. Väike laenusutsakas on saadud ka Vet Agrolt. Luminori laenu tähtaeg oli siiski juba 1. juulil 2020.

Saare Erekil on Hiinas tütarettevõte HuBei Saaremaa Houses Engineering CO.LTD ja Eestis Saaremaa Holding OÜ. Mõlemas on nende osaluse määr 70%.

Töötajaid oli Saare Erekis eelmise aasta lõpu seisuga 73. Töötamise registri järgi töötas seal viimati 56 inimest.

Jaotamata kasumit on ettevõttel 153 851 eurot.