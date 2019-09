Leedu asus olulise tarnega suurendama Venemaa mõju LNG turul

Siberis Jamali veeldatud maagaasi tehases valminud partii laaditi Prantsuse Montoire'is laevale Stena Clean Sky ja see suundub nüüd Klaipedasse, kirjutas Kommersant.

Müüjaks oli Total, ostjaks on Kommersanti allika sõnul Leedu riigiettevõte Lietuvos energijos tiekimas, teise allika sõnul aga väetistetootja Achema. Analüütikute sõnul näitab tehing Vene tarnijate kasvavat mõju veeldatud maagaasi turule.

Neljapäeval, 12. septembri hommikul lahkus tanker Stena Clear Sky Prantsusmaal Montoire'i terminalist ja suundus Klaipedasse, pardal Novateki Jamali veldatud maagaasi tehasest peale laaditud maagaasi partii.

Kommersanti turul olevate allikate sõnul on NOVATEKi Yamali veeldatud maagaasi projektist pardal laaditud veeldatud maagaasi partii. MarineTrafficu andmetel seisis Montoire'is Stena Clear Skyga samal ajal Sabetast pärit LNG tanker Yamal Spirit, mis andis pikaajalise lepingu alusel Jamalist pärit veose üle French Totalile.

Total osales tehingus müüjana ja ostjaks oli Leedu energeetikafirma Lietuvos energijos tiekimas, mis alates 9. septembrist kannab nime Ignitis. Ignitis avaldas jaanuaris, et on Totaliga sõlminud lepingu ühe veose tarnimiseks, mis pidi saabuma kolmanda kvartali alguses. Kommersanti allika sõnul on Stena Clear Sky kaubad tõenäoliselt mõeldud hoopis Leedu väetisetootjale Achema.

Total, Achema ega ka Ignitis ei kommenteerinud tehingut.

Tõenäoliselt lisandus Briti tehingukeskkonna NBP hinnapakkumistele väike lisatasu umbes 142 dollarit tuhande kuupmeetri kohta.