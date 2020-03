Leedu Delfi: Rootsi ajakirjaniku sõnul püüab Kreml Rootsi panku Baltimaadest välja suruda

Analüütik Laurinavičius ütles, et Venemaa on Balti riikide pankade vastu tegutsenud alates Nõukogude Liidu lagunemisest.

„Me võime vaadata näiteid Lätis ning oli palju seoseid Leedus Snorase ja Ūkio Bankasega. Aga ei loe ainult ajalugu. Vaatame, mis juhtuks, kui neid saadaks edu, kui Leedu turul ei oleks Skandinaavia panku. Loomulikult on pangad andnud panuse meie majanduskasvu. Mitte ainult nemad, loomulikult, vaid ka Euroopa Liidu toetus. Aga ilma pankadeta, ilma Skandinaavia kapitalita, oleks olukord halvem. Ma ei ütle, et on hea, et see on ainult Skandinaavia oma, aga nii asjad on. Pankade kapitali on alati vaja,” ütles Laurinavičius.

Laurinavičius märkis, et Rootsi pankade kadumine tekitaks tingimused Venemaa või Venemaaga seotud pankade Balti riikidesse sisenemisele.

Laurinavičiuse sõnul teeb Venemaa seda mitmetel põhjustel.

„Alates rahapesust (mida ta teeb riigi tasemel) kuni majandusliku kontrollini. Pangad tähendavad kontrolli majanduse üle,” ütles Laurinavičius.

Kupšys ütles, et tänapäeval on palju valeinformatsiooni ja ta suhtub Nilssoni artiklisse ettevaatlikult.

„Ma vaatan sellele ettevaatlikult ja muigega, sest igaüks võib välja tulla erinevate mõtetega, mis on lähedal vandenõuteooriatele,” ütles Kupšys. „Kui ohud on reaalsed, tegeletakse nendega ilma kärata. Kui on mingeid valgumisi avalikku ruumi, mis siis muutuvad karikatuurlikuks, saab seda vaevalt pidada tõeliseks ohuks.”

Kupšysi sõnul ei ole kõnealusel juhul piir tegelikkuse ja fantaasia vahel tema jaoks selge.

„Kas me tõesti näeme siin probleemi või mõtleme selle lihtsalt välja? Siis võib igaüks seda ettekujutust ära kasutada ja meid vastavalt nõrgestada,” ütles Kupšys.