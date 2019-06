Leedu ehitusfirma juht kurdab: Ukrainast on järjest raskem töölisi leida

Vilniuse ehitusfirma Naresta juht Arunas Šlenys kinnitab, et lisaks kasumit räsivale konkurentsile on teine tõsine probleem tööjõunappus ning raskusi ei ole mitte ainult kohalike ehitajate leidmisega, vaid tööjõudu on keeruline leida ka Valgevenest ning Ukrainast, kirjutab Leedu majandusleht Verslo žinios.