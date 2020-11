Leedu enneolematu olukord: tööpuudus on rekordiline, aga vabu töökohti tekib rohkem kui uusi töötuid

Leedu tööstusettevõtete liidu juht Vidmantas Janulevičius tõdes, et tööstussektoris on töötajate nappus rekordiline. "Julgelt võib öelda, et meil on puudu umbes 16 000 töötajat. Niivõrd suurt vabade töökohtade arvu ei ole meil varem olnud," tõdes ta, lisades et eriti napib keskmise kvalifikatsiooniga töötajaid. Kõige hullemas olukorras on töötlev tööstus, infotehnoloogia ning mööblitööstus. "Automaatliinide operaatoreid lihtsalt ei ole," rääkis ta.

Janulevičiuse hinnangul on see riigipoolsete toetuste tulemus. "Ehitusel sularaha eest töötada on lihtsam kui kindlas ametis ja illegaalselt teenivad inimesed rohkem. Turul ei ole ka valgevenelasi ning ukrainlasi, kes koroona tõttu minema sõitsid ja nüüd tagasi ei saa," arvas ta.

Küsimusele, kas võib öelda, et riik on toetustega tööpuudust suurendanud, Janulevičius kindlalt jaatavat vastust anda ei julgenud. „Ma ei saa öelda, et selles ainult võimud süüdi on. Vanasti öeldi, et seitse korda mõõda, üks kord lõika. Ma saan aru, et on inimesi, kellel tõesti sotsiaalabi tarvis läheb, kuid raske on hinnata, kui paljud praegust olukorda lihtsalt ära kasutavad," rääkis ta.

"Olukord Leedus on paradoksaalne. Ühest küljest on meil 100 000 töötut, siis on 40 000 vaba töökohta ja kui palju on veel ettevõtteid, kes ise ilma kuulutamata püüavad töötajaid leida. See on paradoks," lausus Janulevičius.

Ehitajad sõidavad välismaale

Leedu ehitusettevõtete liidu juht Dalius Gedvilas lausus, et juba mõnda aega ei jätku ettevõtetel keevitajaid, erinevate sidevõrkude paigaldamiseks vajalike spetsialiste, betoneerijaid. Ehk puudu on just spetsialistidest. Kvalifitseerimata tööjõudu ehitustel jätkub.

"Paljud sõitsid ära. Eriti kui pandeemia tõttu ehitusmahud Leedus vähenesid, samas kui Saksamaa ja Iirimaa majanduse turgutamiseks investeerimisprogramme ellu viima asusid. Kokkuvõttes said tööd mitte ainult sakslased ja iirlased, aga ka leedukad," rääkis Gedvilas.

Paljud leedukad on läinud Suurbritanniasse ja Saksamaale. "Vaadake Klaipeda-Saksamaa laevaühendust. Praamid on täis, piletid on mitu nädalat ette müüdud. Ja suur osa reisijatest on ehitajad. Paljud sõitsid ära kohe, kui võimalus avanes. Seal on tööd ja sakslased võtavad meie spetsialistid vastu," selgitas Gedvilas töötajate puudust ehitussektoris ning kinnitas, et puudu on umbes 2000 kvalifitseeritud töötajat.