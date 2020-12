Leedu ettevõtja riigi sulgemisest: paljud firmad riigilt abi ei saa, sest tegutseti mustalt. Kriis on parim reklaam, et tuleb ausalt makse maksta

Nii ütleb näiteks ehitussektoris tegutseva tellingutetootja Layher juht Viktor Vorontsov, et nende tänavuse aasta käive tuleb suurem kui 2019. aasta oma. Kõikides Balti riikides tegutseva Saksa emafirmaga ettevõtte 2021. aasta käibeprognoos ületab omakorda käesoleva aasta oma.

Riidepoed on suletud hetkeseisuga kuni 31. jaanuarini. Baltika, millel on Leedus 26 poodi, alustas näiteks kauba Eestisse tagasisaatmist juba detsembri alguses, et vähendada laovarusid. Uue kaubaga on Baltikal plaan see Leetu toimetada hoopis rongivedudega.

Bussifirma Lux Expressi sõnul on aga nende Leedu-äril kriips peal hoopis lätlaste regulatsiooni tõttu.