Leedu hakkab autode heitgaase maksustama

Maksu ei tule tasuda uunikumide omanikel ning juhul, kui omanik vahetab perekonnanime või autoomanik vahetub.

Leedu parlament võttis vastu suurt vastukaja tekitanud mootorsõidukite registreerimismaksu seadusemuudatuse.

Opositsiooni hinnangul ei hakka leedukad maksu sunnil enda mitte keskkonnasõbralikke autosid uuemate vastu välja vahetama ega suundu ka autode asemel ühistransporti kasutama. Samuti tekitab kriitikat, et maks ei puuduta kõiki transpordivahendeid: nii on sellest vabastatud raskeveokite ning põllutöömasinate omanikud.

Maks hakka olema 13,5-540 eurot sõltuvalt autost ning CO2 heitmetest, kui see ületab 130 grammi taset kilomeetri kohta. Kui heitmeid on 131-140 grammi, on maks diiselmootoriga autole 30-540 eurot, bensiinimootoriga autodel 15-270 eurot ning gaasiautodel 13,5-243 eurot. Kui süsinikuemissioon on üle 301 grammi, siis on maks diiselmootoriga autodel 540 eurot, bensiinimootoriga autodel 270 eurot ning gaasiautodel 243 eurot.