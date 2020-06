Leedu hakkab kinnisvara üürile andjatelt suuremaid makse nõudma

Kõrgemalt maksustatakse neid isikuid, kes annavad üürile rohkem kui ühe korteri.

„Asja eesmärk on see, et kinnisvara üürile andjate panus eelarvesse suureneks,“ selgitas SEB vanemökonomist Tadas Povilauskas.

Leedu maksuameti esindaja selgitas, et äritunnistuse alusel annavad oma kinnisvara üürile 10 000 inimest, kokku puudutab muudatus 27 000 inimest. Äritunnistuse tasu määravad kohalikud omavalitsused. Praegu tuleb iga elamispinna eest makse tasuda eraldi.

Maksuameti esindaja kinnitusel peavad kõik inimesed oma tulude kohta arvet pidama. Maksuametis on selleks lood süsteem i.APS, mida amet soovitab elanikel kasutada, et aasta lõpus oleks lihtsam tulusid deklareerida.

Leedus saab tuludest maha arvata ka osa kinnisvara remondiga, autoga ning lapsehoidja seotud kulusid.