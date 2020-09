Leedu loodab Balti mulli päästa: karantiini välistav nakatumisnäitaja võiks olla 25, mitte 16

Hetkel on märgiliseks nakatumisnäitajaks Balti riikides 16. Möödunud nädalal kerkis see teravalt üles just Eesti-Läti puhul, viimaks mahtusime napilt lubatu piiresse. Praeguseks on meil nakatumisnäitaja üle 20 ja hetkeseisuga teataks Läti homme, et edaspidi peaks me lõunanaabrite juurde minnes 14 päevaks karantiini jääma.

Täna toimunud pressikonverentsil rääkis Veryga, et 16 asemel peaks lubatud näitaja olema 25. "Teeme omalt poolt kõik, et Balti mull säiliks. Juba on tehtud ettepanek nii lätlastele kui eestlastele, et liiguksime 25 peale," märkis ta ja viitas, et me poleks sugugi erandlikud. Taolised diskussioonid ja lubatud näitaja kerkimine on aktuaalne ka mujal Euroopas. Ta rõhutas, et uus reeglistik kehtiks ka teistele riikidele, mitte vaid Baltikumist saabujatele.

Helsingin Sanomat kirjutas täna, et reegleid lõdvendab ka Soome. Edaspidi võib Soome ilma karantiini sattumata tulla riikidest, kus on kuni 25 koroonaviiruse haigusjuhtumit 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Ehk sama number, mida soovitab Balti riikides rakendada Leedu.

Euroopa Liidus on antud soovitus, et liikmesriigid hoiaksid piirid lahti riikidele, kus on 25-50 juhtumit 100 000 elaniku kohta.

Leedu Delfi kajastab, et Veryga sõnutsi on neil kavas ka karantiiniperioodi lühendada. Kui tulla riskiriigist, on see alates 15. septembrist 10 päeva, mitte 14.

Homme ennelõunal toimub Eesti välisministeeriumis pressibriif, kus välisminister Urmas Reinsalu annab aru, mis on meie edasised plaanid seoses reisipiirangutega.