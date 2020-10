Leedu minister põhjendab soovi Rail Balticut eraldi ehitama hakata: kõik otsivad võimalusi projekti kiirendada

Mis teeb teile hetkel Rail Balticu projekti puhul enim muret? Kuidas peaks need küsimused lahendama?

Rail Balticu rahastamine on hetkel suurim projektiga seotud mure. Rahastuse puudumine kriitilisteks ja kõige enam aega nõudvateks tegevusteks – nagu seda on maade omandamine ja projekteerimine – võib ka projekti ajakava nihkesse viia. Minu hinnangul on järgmine, 2021. aasta Rail Balticu jaoks kriitilise tähtsusega. Projekti on jätkuvalt võimalik viia plaanitud ajakavas ellu, kuid see eeldab, et 2021. aastast oleks meil viivitamatult rahastus tagatud.