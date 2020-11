Leedu nõudis Minskilt ametlikku informatsiooni Valgevene tuumajaama intsidendi kohta

Leedu välisministeerium andis täna Minskile üle sellekohase noodi, vahendab Leedu Delfi.

Leedu välisministeerium märgib, et Leedu ja kogu rahvusvahelise kogukonna jaoks on tähtis juhinduda faktidel põhinevast ametlikust informatsioonist olukorra kohta tuumajaamas.

Valgevene tuumajaam lülitati eelmisel nädalal elektrivõrku, aga pühapäeva keskpäevast lakkas see elektrienergiat tootmast.

Valgevene energeetikaministeerium teatas esmaspäeval, et tuumajaamas ilmnes vajadus vahetada välja teatud elektrotehnilised mõõteriistad, aga põhjust ei avaldanud.

Valgevene meedia teatas, et tuumajaama esimese energiabloki turbiin peatati pingetransformaatorite rikke tõttu ühes agregaadis. Teates öeldi, et analoogiline sündmus on toimunud ka Sosnovõi Boris asuvas Leningradi tuumaelektrijaamas ja ohtu see endast ei kujuta, aga intsidendi tagajärgede likvideerimine võtab kaua aega ja sel ajal elektrienergiat ei toodeta.

Leedu kiirgusohutuskeskus teatas esmaspäeval, et kiirgusfooni tõusu Leedus ei täheldatud, mistõttu elanikkonnal põhjust muretsemiseks ei ole.