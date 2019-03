Leedu rahapesuskandaali keskmes ilutsesid Leedu oligarhide pangad

Miks on Leedu mitteresidente teenindanud pangad rahapesu keskmes? Põhjus on lihtne. Et liigutada raha Venemaalt läände, oli tarvis panka või panku, kus ei küsita liigseid küsimusi... või ei küsita üldse midagi.

Selline pank leiti Leedus ja selleks oli Ūkio Bankas. Ka Bankas Snoras aitas.

Ūkio Bankas avas vähemalt 25-le rahapesus osalenud ettevõttele kontod ja mäng võis alata. Aga kuna Leedus ei kehtinud veel euro, oli raha edasi liigutamiseks vaja kasutada välismaiste korrespondentpankade teenuseid. Euroopa ja USA pangad teenindasid kahtlasi rahaliigutusi, eeldades, et Leedu pangad tunnevad oma kliente ja täidavad rahapesuvastase võitluse reegleid. Alles välismaiste pankade uurimise peale aktiveerusid ka Ūkio vastavuskontrolli inimesed, kuna makseselgitused tundusid jaburad. Aga selleks ajaks oli raha juba Ūkiost lahkunud.