Leedu rahvusringhäälingule riigiabi andmise kohta esitati kaebus Euroopa Komisjonile

LRT on alates 2015. aastast kuni selle aasta lõpuni saanud riigieelarvest 227 miljonit eurot maksumaksjate raha, mille on igal aastal heaks kiitnud seim. Riigiabi on kasvanud muljetavaldava kiirusega. Kui 2015. aastal eraldati riigieelarvest LRT-le 29 miljonit eurot, siis sel aastal ületab finantseering juba 46 miljonit eurot. See ületab kaugelt meediaturu kasvutempo. Kaebuse esitajate sõnul on selgeks saamas, et selline finantseerimine on Euroopa Liidu riigiabireeglite vastane, vahendab Leedu Delfi.

„Avalik-õigusliku ringhäälingu seimi poolt heaks kiidetud finantseerimine vastab kõigile Euroopa Liidu riigiabi kriteeriumidele, mistõttu oleks seda pidanud Euroopa Komisjoniga koordineerima. Seda ei tehtud. Seetõttu peetakse sellist riigiabi praeguste reeglite järgi ebaseaduslikuks ja see tuleb riigieelarvesse tagasi maksta. Samal ajal tuleb märkida, et alates 2015. aastast jõus olev avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimise mudel Leedus ei vasta põhimõtteliselt eeldustele, mis Euroopa Komisjon riigiabimeetmetelt ootab. Eraldades raha LRT-le ei taganud Leedu, et LRT edastatud ja internetis avaldatud sisu ei konkureeri kommertsturu osaliste pakutud sisuga. Veelgi enam, LRT-le antava finantseeringu suurus ei ole mingil viisil seotud LRT kuludega ning sellel ei ole sõltumatut ja efektiivset kulude kontrolli mehhanismi. Sellise kontrolli puudumine loob tingimused LRT osalemisele reklaamiturul madalamate kui turuhindadega ja sellele, et ostetud sisu eest makstakse rohkem kui kommertsturu osalised, kes tegutsevad turutingimustel. Nende põhjuste tõttu moonutab Leedus kehtiv LRT finantseerimismudel ausat konkurentsi ja seda ei saa põhimõtteliselt Euroopa Komisjoniga koordineerida,” ütles Euroopa Komisjonile kaebuse esitanute advokaat Karolis Kačerauskas.

Sõltumatud meediaväljaanded ei ole mures mitte ainult ebaausate konkurentsitingimuste üle, mis rikuvad olemasolevat seadusandlust, vaid ka rahvusringhäälingu oma mudeli üle, mis ei ole kooskõlas Euroopa Komisjoni reeglite ja õiguspraktikaga.