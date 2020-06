Leedu rannakohvikute omanikud mures: välismaalaste ees on piinlik, inimesed naeravad

Ettevõtjate sõnul pole paljud kliendid keelust kuulnudki ning teada saades lahkuvad hämmastunult. Kohvikute omanikud kinnitavad, et kui olukord ei muutu, pole järgmisel aastal mõtet üldse uksi avada, kirjutab Leedu Delfi.

Ühe rannakohviku omanik Arvidas kinnitas, et kui kliendid näevad menüüs vaid toitu ning karastusjooke, nad istuma ei jää ning kohvik meenutab pigem kioski ning lauad on pooltühjad.

„Inimesed ei tulnud kohvikusse end purju jooma, vaid võtsid pokaali veini või kokteili. Praegu joovad need, kes tulevad poest oma pudeliga. Võimude selline otsus ajab inimesed vihale,“ lausus ta.

Arvidase sõnul on randades praegu palju tühje pudeleid. Samuti tulevad inimesed oma pudeliga ka rannakohvikusse ning kui keegi ei näe, siis tarbivad seda. „Meist 80 meetri kaugusel olevas kohvikus müüakse igasugust alkoholi. Inimesed veavad sealt randa kanget alkoholi ja see ei pane mitte kedagi muretsema. Varem võisime me müüa lahjat alkoholi, aga nüüd mitte midagi,“ rääkis pettunud ettevõtja. Tema hinnangul on midagi rumalamat keeruline välja mõelda.

Arvidase sõnul ei saa välismaalased üldse aru, mis toimub ning lahkuvad arusaamatuses.

Ettevõtja sõnul on naaberriigis Lätis alkohol randades müügil ja sestap ongi välismaalaste ees keelu pärast tõeliselt häbi.

„See keeld on palju muutnud. Kui varem töötasime 22-23ni, inimesed tulid meie juurde päikeseloojangut imetlema, siis nüüd on meil kella seitsme ajal vaid paar inimest ja seetõttu me ka kauem avatud ei ole,“ rääkis ettevõtja, kelle sõnul ei saa nad töötada vaid selleks, et kliendid saaksid istuda.

Kohvikus on müügil alkoholivaba vahuvein ja õlu, kuid viimase viie päeva jooksul on ostetud vaid üks pudel.

„Pärast keeldu langes käive 80% ja hinnad on endised. Kui ma hindu tõstaksin, siis ei tuleks siia enam kedagi,“ lausus ta.