Audiitorite ja rahandustegelaste andmetel on Leedu rikkaim poliitik Kaunase linnapea Visvaldas Matijošaitis, teisel kohal on tema äripartner, Plungė rajooni volikogu liige Liudas Skierus ja kolmas on seimi liige, Leedu Talupidajate ja Roheliste Liidu (LVŽS) juht Ramūnas Karbauskis.