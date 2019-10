Leedu sajandi keskkonnakatastroof kahjustab ka ärisid Eestis

"Mõjutab muidugi, kahjuks jah," tõdes Eestis rehvide taaskasutusse võtuga tegeleva MTÜ Rehviringlus juht Aarne Solvak, kelle sõnul oli tehas peamiseks partneriks veoki- ja traktorirehvide käitlusel, kuii päris seisma koormad platsile siiski ei jääa.

"Õnneks on munad mitmes korvis ja kanaleid on rohkem, nii et suurt muret see praegu veel ei valmista. Esialgu saame ka mujale saata ja sõiduautorehve sinna ei läinud," kinnitas Solvak. Eestis tekib vanarehve aastas 12 000 tonni, vähemalt esialgu tuleb nende käitlemisel hakkama saada ilma leedukateta.

