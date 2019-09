See tähendab, et kuigi Vitras-S on võitnud hanke Kaunase piirkonnas raudtee parandamiseks, ei saa Leedu riiklik raudteefirma Lietuvos Geležinkeliai Vitras-Siga lepingut sõlmida, kuna see on riigi julgeolekule ohtlik.

