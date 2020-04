Leedu piimatöötlejad said hiljuti teate, et kohaliku veterinaar- ja toiduameti inimesed tulevad Lätist ja Eestist pärit piima erakorraliselt kontrollima. Tõenäoliselt on eesmärk „midagi” leida ja öelda, et edaspidi peab hakkama saama omatoodanguga.

Teisipäevasel pressikonverentsil viitaski siseminister Mart Helme piimasõjale. „Lõunanaabrid on samas olukorras, neil on ka eksport kinni. Nad ei taha enam Eesti piima. Tõenäoliselt seisab meil ees piimasõda. Alustame konsultatsioone Soome ja Lätiga, et meil oleks ühine liikumis- ja majandusruum,” ütles Helme.

Maaeluminister Arvo Aller suhtles oma Leedu kolleegiga, kes kinnitas, et piimatööstused jätkavad piima vastuvõtmist. Kontrolli jätkatakse kõikidele piimapartiidele, mitte ainult imporditud, vaid kogu töötlemata piimale. Nüüd jääb üle vaid kontrolli tulemusi oodata.