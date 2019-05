Leedu võrguettevõte hakkab kasutama Elektrilevi hajajaamu

Hajajaam on ennekõike mõeldud kasutamiseks hõreda asustusega piirkondades, kus elektrivõrk puudub või vajaks täielikku renoveerimist. Võrreldes elektriliinide rajamisega võib hajajaam olla kordades odavam lahendus aastaringse elektrivarustuse tagamiseks.

„Vaatamata sellele, et Eesti on elektrivõrguga väga hästi kaetud, on tegelikult ka meil majapidamisi, kelle jaoks on täna hajajaam tunduvalt mõistlikum lahendus kui uute liinide ehitamine,“ rääkis Murakas. „Samas näeme, et Elektrilevi hajajaamal on potentsiaali ka väljaspool Eestit. Leedu on esimene õnnestunud näide, aga näeme häid võimalusi ka põhjamaades, kus väge hõreda asustusega piirkondi on veelgi rohkem,“ lisas ta.