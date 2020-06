Leedu võtab Nordicast eeskuju? Minister tegi ettepaneku asutada virtuaalne lennufirma

Virtuaalne lennufirma tähendab, et lende teostatakse teiste lennuettevõtete õiguste ja lepingute alusel. Narkevičius ütles, et see võimaldab rohkem paindlikkust, kirjutab Lietuvos diena.

Leedu plaanib uue lennufirma asutada käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta alguses ja seda rahastaks riik.

Narkevičiuse sõnul võimaldab see mudel ettevõtte tegevust madalamate kuludega alustada.

Leedul oli varasemalt riiklik lennufirma Air Lituanica, mis tegutses aastatel 2013-2015, kuid läks pankrotti.

Nordica alustas oma tegevust virtuaalse lennuettevõttena ilma oma lennukite ja meeskondadeta „Nordica on samasugune virtuaalne lennufirma. Ta müüb lennupileteid ja avab omal riskil liine. Lennutegevus ostetakse Xflyst sisse," ütles Nordica ja Xfly kommunikatsioonijuht Toomas Uibo Ärilehele. „Ja mängu ilu seisnebki selles, et Nordica võib iga kell oma liine kokku pakkida ja vajadusel taasavada ilma, et ettevõttega midagi juhtuks. Samasugust paindlikkust tahavad nüüd ka leedukad"

Ta lisas, et kui Leedu soovib Nordica kogemusest õppida, siis ollakse igati valmis aitama.