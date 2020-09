Leedukad hädas: ehitussektor on verest tühjaks lastud- kolmandate riikide töötajad lahkunud, töötegijaid pole ja hinnad tõusevad

„Ma ei taha olla halbade uudiste tooja, aga kui olukord jätkub, siis suure tõenäosusega hinnad ka kerkivad," kinnitas ta.

Välismaalased on usinamad

Firma 123 jurist Natalia Bortnikaite märkis, et paljud ettevõtted tahaksid praegu kolmandatest riikidest töötajaid saada. „Leedus töötada soovivaid välismaalasi on küllalt, kuid neid on alati puudus. Praegu on nõudlus nende järele suurem kui enne karantiini," lausus ta.

Bortnikaite sõnul ei taha paljud tööandjad leedukaid tööle võtta, sest nende tootlus on välismaalaste omast madalam.

Lisaks on Bortnikaite sõnul veel üks asjaolu. Mitte see, et välismaalastele makstakse vähem, vaid see, et välismaalased on valmis rohkem töötama. Kohalikel on isiklik elu, nad töötavad oma aja ära ja lähevad koju, kuid välismaalased soovivad töötada võimalikult palju, teha ületunnitööd ning töötada ka puhkepäevadel, rääkis Bortnikaite.

Leedu tööturuameti andmetel ei väljastatud 16. märtsist 20. juulini ühtegi tööluba. Üheksa kuu kokkuvõttes on töölubasid väljastatud pea kaks korda vähem kui eelmise aasta samal ajal: kui eelmisel aastal väljastatu lubasid 4585, siis tänavu 2366.

Pärast 20. juulit on Leetu tööle soovijate kolmandatest riikidest pärit inimeste arv kasvanud: 15.septembrini väljastati 888 tööluba, eelmisel aastal oli neid samal ajal 1041.

Tööturuameti esindaja Milda Jankauskiene sõnul on sellel aastal Leetu tööle tulnud peamiselt Ukraina elanikud, kes moodustavad tulijatest 63%, Valgevenest (23%), Venemaalt (4%), Usbekistanist (3%) ja Türgist (1,5%).