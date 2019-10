Leedulased leidsid viisi, kuidas Euroopa internetikauplustest odavamalt osta

Tänapäeval saab vajaliku kauba soetada isegi ilma kodust välja minemata. Internetist ostmine meelitab soodsama hinna, aga ka kauba parema kvaliteediga. Paljud otsivad vajalikku kaupa Euroopa internetipoodidest, sest seal on kaubavalik suurem. Kuid mõnikord puututakse kokku probleemiga: tellitud kaupa kas ei saadeta Eestisse või pakutakse selle kohaletoimetamist ebaadekvaatselt kalli hinnaga.

Millest kõik alguse sai?

Kaunase ärimees Tomas Bacys proovis komplekteerida ostukorvi välismaa internetikauplustes ja märkas, et isegi väga kuulsad kaubamärgid, nagu Amazon või eBay, ei saada mõnikord kaupa Eestisse. Nii loodi platvorm OstaEU, mille kasutajad saavad osta kaupa ja tellida selle saatmise Eestisse Saksamaalt, Suurbritanniast ja Poolast, hiljuti liitusid ka Prantsusmaa ja Itaalia. „Aitame kauba kohaletoimetamisel inimesi, kes soovivad soetada kaupa neist internetipoodidest, mis ei saada kaupa Eestisse või kus saatekulu on väga suur, või kes ostavad kaupa ühe riigi mitmest kauplusest. Näiteks ostad kleidi, teksased ning kingad, aga maksad ühe saadetise kohaletoimetamise ning kogu paki üldkaalu eest. See on tunduvalt odavam kui kauba saatmine igast internetikauplusest eraldi,“ selgitas platvormi looja.

Kuidas see toimib?

Kõigepealt tuleb registreeruda platvormil OstaEU. Kui sisestatud on kogu vajalik teave, siis saab klient riigist, kus ta kavatseb oma ostud sooritada, aadressi ja kasutab seda ostukorvi komplekteerimisel kohaletoimetamise aadressina. Sellele aadressile toimetataksegi kõik soetatud kaubad. Nagu juba eespool mainitud, võib ostud teha mitmes selle riigi kaupluses ning kõik kaubad liiguvad samasse lattu, kus need komplekteeritakse ja saadetakse kliendile ühe pakiga. Ostja võib platvormil näha, millal kaup lattu jõuab ja millal Eestisse teele pannakse.

„Meil on oma transport ning laod Saksamaal, Poolas, Suurbritannias, Prantsusmaal ja Itaalias. Meie ladudesse jõudnud kaup veetakse paar korda nädalas Eestisse. Klientidele saadetakse kaup kulleriteenistuste vahendusel või toimetatakse postiautomaatidesse. Pealegi jõuavad kaubad Eestisse küllaltki kiiresti, teinekord saavad kliendid kauba kätte isegi kolme tööpäeva jooksul,“ rääkis Bacys.

Kui palju saab sel moel saatekulusid kokku hoida? Summa võib olla suurem või väiksem, see oleneb konkreetsest tehingust. Näiteks kaupa erinevatest kauplustest ostes võib iga saadetise puhul arvestada 10–15-eurose saatekuluga, isegi kui ostate mõne väga väikese asja. Kui olete liitunud OstaEU süsteemiga, võib juba komplekteeritud saadetise kohaletoimetamine maksta kliendile keskmiselt 5–6 eurot.

Miks on kauba soetamine Euroopa internetikauplustest kasulikum?

Eelkõige tunduvalt laiema kaubavaliku ja soodsamate hindade tõttu, mille dikteerivad suurem turg ning konkurents. Seepärast on kauba lõplik hind ka koos saatekuludega sageli madalam kui samal kaubal Eestis. Teine tähtis aspekt on kvaliteet. Seda, et Eesti või teiste Ida-Euroopa maade turgudele tarnitav kaup on halvema kvaliteediga, on palju räägitud. Soetades kauba otse päritoluriigist, võib klient olla kindel, et kaup on kvaliteetne. Peale kõige muu kehtib Euroopa kaubandussüsteemis väga range tarbija õiguste kaitse, nii et kui olete saanud halva kvaliteediga või sobimatu kauba, siis võite selle üldjuhul tagastada ja tagasi saada kogu tasutud summa.

Milline riik valida?

Tomas Bacyse sõnul on valiku tegemisel mitu kriteeriumit. Igas riigis võib mõni kindel kaubagrupp olla kas odavam või parema kvaliteediga. Näiteks Poolast tellitakse sagedamini autode varuosi ja toidulisandeid, mis on seal odavamad. Teinekord valivad ostjad selle riigi seetõttu, et nad oskavad poola keelt ja kaubakirjeldused on neile arusaadavad. Suurbritanniast soetatakse sagedamini elektroonikakaupu, Saksamaad eelistatakse kauba kõrge kvaliteedi tõttu.

Kuidas võrrelda hindu ja veenduda turvalisuses?

Mõnikord võib sama kaup ka samas riigis erineva hinnaga olla. Selleks on loodud kauba võrdlemise süsteemid ja kui kauplus on sellesse süsteemi kantud, siis võib kindel olla, et sellest poest ostmine on turvaline. Julgelt võib sooritada ostu ka neist kauplustest, mis on üldtuntud, sest neis järgitakse rangelt tarbijate õigusi.

Saksamaal soovitame kasutada järgmisi võrdlussüsteeme: idealo.de; preisvergleich.de; heise.de; geizhals.de; guenstiger.de; preissuchmaschine.de ja priceunner.de.

Suurbritannias on kõige populaarsemad idealo.co.uk; pricerunner.co.uk; pricespy.co.uk ja idealprice.co.uk.

Poolas ceneo.pl; skapiec.pl ja cenowarka.pl.

Prantsusmaal soovitaksime neid võrdlussüsteeme: idealo.fr; i-comparateur.com; ledenicheur.fr; comparer.be ja fr.comparis.ch/preisvergleich.

Itaalias idealo.it; ciao.it; trovaprezzi.it ja kelkoo.it.

Tuleb ainult sisestada soovitud kauba nimetus ja süsteem näitab kohe selle kauba hindu kõikides internetikauplustes.