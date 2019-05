Leedus algas Rail Balticu raudteetrassi ehitamine

Ettevaalmistustööd on juba tehtud ning nüüd on järg Euroopa laiusega raudtee paigaldamise käes.

Raudteelõigul peatati teetöödeks ajutiselt rongiliiklus, rekonstrueeritakse raudteetunnel, üks probleemne ülesõit, mille asemele rajatakse nelja sõidurajaga tunnel autodele, jalgratturitele ja jalakäiatele.

„Tegemist on faktilise kinnitusega selle kohta, et projekt, mille üle me oleme mitu aastat arutlenud, milleks oleme valmistunud, saab juba teoks,” ütles Leedu transpordimister Rokas Masiulis.

Ehitatav raudteelõik ühendab Kaunase raudteejaama Kaunase multimodaalse terminaliga, millest kujuneb Rail Balticu suurim kaupade ümber laadimise koht. Kaunase terminalis tõstetakse näiteks Vene rööpalaiusega raudteel saabuvad kaubad ümber uuele ja kiirele Euroopa raudteele.

Hiljemalt järgmisel aastal hakatakse projekteerima ka Kaunase - Vilniuse Euroopa laiusega raudteelõiku, mis loob kiire ühenduse Leedu pealinna ja Rail Balticu põhitrassi vahele.

Kokku ligi 15 kilomeetri pikkuse ja 54,8 miljoni euro maksumusega raudteelõigu rekonstrueerivad Hidrostatybos, Autokaustos ja Leonhard Weiss RTE.

Rail Baltica ühendab 2026. aastaks Balti riikide pealinnad kiire raudtee abil Varssaviga.