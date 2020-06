Leedus võeti vahi alla pangaliidu ja ettevõtjate keskliidu juhid

Uurimine hõlmab pistise ja altkäemaksu andmist, mõjuvõimuga kauplemist, omastamist ja dokumentide võltsimist. Prokuratuuri kinnitusel kahtlustatakse neid ka altkäemaksu ja muu meelehea pakkumises seimi (parlamendi) liikmeile.

"Teadaoleva info järgi kasutas Leedu ärikonföderatsiooni president oma positsiooni, kontakte ja sidemeid, et saavutada enda organisatsioonile ja teistele huvilistele kasulikke seadusi ja otsuseid," selgitas Leedu peaprokurör Evaldas Pashilis. Peaprokuröri sõnul oleks riigile tekitatud kahju tähendanud suurenenud maksukohustust kõigi Leedu kodanike jaoks.

Leedu erijuurdlusteenistuse juhi Zydrunas Bartkuse kinnitusel on alust kahtlustada, et Leedu ettevõtjate keskliidu ehk ärikonföderatsiooni president kasutas oma mõjuvõimu lisaks seimiliikmete mõjutamisele ka muudest riigiasutustest vajalike otsuste saamiseks. Siiski puuduvad tõendid, et seimi liikmed oleksid osalenud ebaseaduslikus tegevuses.

Lisaks hakati välja selgitama Valdas Sutkusele kuulunud umbes 400 000 euro päritolu. "On liiga vara öelda, et kogu summa saadi ebaseaduslikust tegevusest, kuid selle päritolu tuleb kontrollida," ütles Bartkus.

Leedu pangaliidu president Mantas Zalatorius on kinni peetud seoses pankade maksuküsimusi käsitlevate seaduseelnõude võimaliku ebaseadusliku mõjutamisega, mida eelmise aasta lõpus seimis arutati.

Eelmise aasta lõpus tõstis Leedu parlament riigieelarvet menetledes pankade kasumi maksustamist viie protsendipunkti võrra, 20%ni alates selle aasta algusest. Pangaliit kritiseeris maksutõusu ning nõudis president Gitanas Nausėdalt vetot seimi otsusele.

Pangaliidu pressiesindaja Valeria Kiguolene kinnitas Leedu Delfile, et nad juhinduvad oma tegevuses läbipaistvuse kõrgeimatest standarditest. "Seetõttu oleme valmis koostööks ja valmis andma kogu vajaliku teabe," lisas ta.

Kõik kuus kahtlustatavat on praegu vahi all. Neli täpsemalt identifitseerimata isikut on õiguskaitseorganite teatel "ärimaailma esindajad".

Taktikalistel põhjustel ei avalikusta õiguskaitseorganid, milliseid kahtlustusi konkreetsetele isikutele esitatakse. Küll tehti nende majades ja kontorites läbiotsimisi ning viiakse läbi muid menetlustoiminguid, milles osales sadakond erijuurdlusteenistuse töötajat.