Leedut tabas saladuslik buum

Hiljuti avaldatud statistika näitas, et automüük kasvas Leedus veebruaris aastaga pea kahekordseks: 94,5%, Lätis kerkis müük veebruaris 3,9% ja Eestis langes 8%.

„Leedus on terve hulk anomaalseid ja ebaselgeid nähtusi. Seal sai automüügi absoluutseks liidriks Fiat. Eestis seda marki autosid eriliselt palju ei müüda, Leedus ka varem ei müüdud, aga nüüd on müügiliider Fiat500. Seejuures on edu teise koha ees kahekordne," rääkis Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuht Arno Sillat Delovõje Vedomostile.

Loe pikemalt Äripäevast.