Legendaarne KFC avab novembris Eestis veel teisegi söögikoha ja see hakkab ööpäevaringselt lahti olema

Maailmas ülipopulaarse kiirtoiduketi KFC (Kentucky Fried Chicken) söögikoht avatakse Kristiine Keskuses novembrikuus. Erinevalt Ülemiste Keskuse omast – mis samuti sügisel uksed avab – hakkab see ööpäevaringselt lahti olema ja sinna saab ka autoga ette sõita.

Kristiine ja Rocca al Mare keskust haldava Cityconi Eesti juht Linda Eichler KFC avamist ei kinnita, kuigi ütleb, et nad teevad pidevalt tööd, et selliseid tugevaid toitlustusega tegelevaid rentnike oma keskusesse saada.

Apollo Groupilt, kes Eestis KFC frantsiisi omab, ei õnnestunud Ärilehel veel kommentaari saada. Samas on ettevõte hiljuti öelnud, et kuna KFC restoranid on viimase viie aasta jooksul Lätis ja Leedus end õigustanud, otsustati ka Eestisse laieneda.

Ettevõtte tegevjuht Mauri Dorpek viitas kevadel antud kommentaaris, et esimese restorani avamise järel jätkatakse Eestis hoogsat laienemist. „Restoranides saavad lähema kolme aasta jooksul Eestis, Lätis ja Leedus tööd 300-400 inimest," kinnitas ta.

Kevadest saadik on KFC Eestis ka peatselt avatavatesse Eesti restoranidesse töötajaid otsinud. Praegugi leiab CV Keskuse portaalist restoranijuhi abide ja vahetusevanemate töökuulutuse, mille tähtaeg on just täna.