Legendaarne pood Tallinnas paneb pärast 30 tegutsemisaastat uksed kinni

Pood on Tallinnas tegutsenud juba 30 aastat, see asutati 1989. aastal valuutapoena ja oli üks tolle aja uhkemaid ja ihaldusväärsemaid poode, kus maksta tuli peamiselt Soome markades või mõnes muus valuutas, aga mitte rublades. Alles Eesti krooni tulekuga sai seal maksta kohalikus valuuta.

SaloCenter on aegade jooksul Tallinnas asunud mitmes kohas, viimased rohkem kui kümme aastat on see aga püsinud aadressil Narva mnt 9.

