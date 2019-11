“Kindlasti mõjutab see ööklubide tegevust ja tulude langemist päris suuresti. Kardan isegi, et see võib viia nende kohtade sulgemiseni,” rääkis Hallop, kellele kuulvad lisaks Vana Villemi pubile veel Tallinna Bayern Böhmen Keller, The Dubliner ja Karja Kelder.

Mõnes mõttes võib selline piirang ööklubide vastu pubidele isegi kasulik olla, ent Hallop sellist piiramist sarnaselt kaubandus- ja tööstuskojale kindlasti mõistlikuks ega õiglaseks ei pea.

Järgmise aasta 1. juunist hakkavad Tallinna meelelahutusasutustes kehtima karmid piirangud alkoholimüügile – kohapeal müük peab lõppema argipäevadele eelneval ööl kell 2 ning ööl vastu laupäeva ja pühapäeva kell 3.

