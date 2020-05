Legendaarne Viljandi kohvik andis töötajatele kollektiivse koondamise teate: meil pidid märts-aprill tulema läbi aegade parimad kuud

„Praegu märts, aprill ja mai on kohviku käive üliväike ja lihtsalt saab raha otsa,” põhjendas Aida kohviku juhatuse liige Tarmo Noormaa, miks nad esitasid töötajatele selle nädala alguses kollektiivse koondamise teate, mille osas neil on võimalik 15 päeva aega ettepanekuid teha.

Aida kohvik OÜ on mittetulundusühingu Eesti Pärimusmuusika Keskus tütarorganisatsioon, kus töötab 11 inimest. Pärast koondamist jääb alles vaid kohviku juhataja, kelle ülesandeks saab uue, tänastele oludele vastava ärimudeli välja töötamine. „Me peame täielikult ümber korraldama kohviku tegevuse ja sellega Aida kohviku juhataja praegu tegelebki,” rääkis Noormaa.

Kuna koondamise põhjuseks on olulise turuosa ära langemine – mis on sündmuste korraldamise ja nende toitlustamisega seotud –, siis tänavalt tulev juhuklient ei kata kohviku kulusid enam ära. Pärast eriolukorra kehtestamist kadusid sisuliselt päevapealt ka kohvikülastajad ära.

„Inimesi lihtsalt ei tulnud enam – päevapealt olid kliendid kadunud, inimesed võtsid väga tõsiselt eriolukorraga kehtestatud piiranguid ja enam väljas ei käinud,” kirjeldas Noormaa. Kohe tühistati ka kõik sündmused, mis pidid lähikuudel Pärimusmuusika Aidas toimuma. „Meil pidid märts-aprill tulema läbi aegade parimad kuud, aga kõik sündmused kas tühistati või lükati sügisesse,” märkis ta.

Samas just sündmuste korraldamine on varasemalt toonud poole kohviku käibest. „Kuna avalikke sündmusi ei tohi teha, siis enne septembrit meil mingit tulu lootust ei ole ja me ei saa enam inimesi palgal hoida. Meil ei ole näha ka suvel äritegevuse kasvu,” lausus Noormaa.

Viimased kaks kuud on töötajate palgale tuge saadud läbi töötukassa töötasu hüvitise, kuid kuna üks ettevõte tohib seda kasutada ainult kahe kuu ulatuses ja hüvitise saamisele järgneval kuul inimesi koondada ei tohi, siis koondab Aida kohvik kümme töötajat juunikuust ja sulgeb siis ka kohviku uksed. „Tegelikult tänu sellele me suutsimegi need viimased poolteist kuud üle elada,” sõnas Noormaa.

2010. aastast tegutsenud Aida kohvik OÜ on viimasel kolmel aastal näidanud häid majandustulemusi – käive on kogu aeg kasvanud ning viimased kaks aastat on ka tegutsetud ka kasumis. Kui 2017. aastal oli ettevõtte käive 274 165 eurot, siis 2019. aastal teeniti juba 346 380 eurot. 2019. aasta lõpetas ettevõte 9113 euro suuruse kasumiga.