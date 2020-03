Legendaarse Eesti ettevõtte juht toob välja, mis võib juhtuda kõige mustema stsenaariumi järgi

Enam kui 70 aastat tegutsenud rõivatööstusettevõte Sangar on esindatud mitmes kaubanduskeskuses ning nende tegevjuht Raul Saks on rahul, et valitsus lõpuks keskuste osas mingi sulgemisotsuse tegi. Samas on tal kahju, et osad kauplused veel lahti jäetakse. Sangaril endal on aga kahtlemata käes väga keeruline aeg ning täna neil taastumise valemit taskus ei ole.

Saks ütleb, et kaubanduskeskused oleks pidanud sulgema kohe peale eriolukorra välja kuulutamist. Teist lahendust viiruse võimalikult kiire seljatamise vastu tema sõnul ei ole. Ta näeb, et paljud erasektori töötajad ja ettevõtjad on täna tõsises mures. Mis on see, mis võiks töötajaid ja ettevõtjaid rahustada? Milline on Sangari juhi majanduse päästeplaan?