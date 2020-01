Legendaarse Läti kosmeetikafirma krahh. Tootmine on peatatud ja laojäägid odavmüügis

Hetkel käib Dzintarsi pankrotiprotsess. Berzinš selgitas Läti Delfile, et 13. jaanuaril saadeti võlausaldajatele ettevõtte varade ülevaade ning selle vara müügi kava. Nüüd on võlausaldajatel 15 päeva aega reageerimiseks. Järgmine samm võib pankrothalduri sõnul toimuda jaanuari lõpus või veebruari alguses.

2017. aastal oli Dzintarsi käive 6,284 miljonit eurot ning kahjum 1,766 miljonit eurot. 2018. aasta majandusaruannet ei ole ettevõte seni esitanud.

Dzintarsi võlasumma oli eelmise aasta detsembris Crediweb.lv andmetel 8,8 miljonit eurot, kuigi algse õiguskaitse raames käis jutt 3,5 miljonist eurost.

Dzintars esitas kohtule pankrotikaitse avalduse juba 2016. aasta oktoobris ning 2017. aasta alguses kohus ümberkorralduste kava ka kinnitas. Toona selgitasid ettevõtte esindajad, et kaks majanduskriisi ( 2008 ja 2014. aasta omad) tõid kaasa ettevõtte toodete turu languse, müügi vähenemise ning käibevahendite puuduse ning selle tulemusena kuhjusid ka võlad.

Ettevõtte palvel pikendas kohus kava täitmise aega 2018. aasta aprillis veel kahe aasta võrra ehk tähtaeg peaks olema alles selle aasta 4. aprillil.

Kuid nagu kinnitas pankrotihaldur Mareks Diks, ei kinnitanud võlausaldajad ettevõtte väljapakutud täiendusi, mistõttu ta ka pankroti välja kuulutamise avalduse kohtule esitas.

Kui ettevõte rääkis varem potentsiaalsest investorist, siis pankrotihaldur kinnitas intervjuus Läti raadiole, et sellest investorist räägiti küll võlausaldajatele ( finantsfirmale Altum ning riigi maksuametile), kuid ühtegi konkreetset lepingut ei sõlmitud. Sestap oli pankrotiavaldus vältimatu. Kuigi Maike omakorda kinnitas, et ettevõte on töötav elus organism, mis kavandab tegevusi aastaks ette.

Dzintarsi maksuvõlg oli mullu oktoobriks aasta algusega võrreldes kahekordistunud ning sestap ei olnud ettevõtte peamine võlausaldaja maksuamet ka nõus õiguskaitse kava muutma, kinnitas oktoobris Letale maksuameti esindaja Andrei Vaivars.

2017. aasta jaanuaris ümberkorralduste kava kinnitamise ajal oli ettevõtte maksuvõlg 3,46 miljonit eurot, kuid mullu oktoobri lõpus 6,82 miljonit eurot. „Suurema osa sellest moodustab sotisaalmaks, mis tähendab, et löögi all on töötajate sotsiaalsed garantiid," selgitas Vaivars, lisades, et ettevõtte juhtkord on varem korduvalt lubanud võlad maksta, kuid ei ole seda teinud.

Kas Dzintarsi tooted kaovad turult?

Kui pankrotihaldur kinnitab, et toomist ei ole ettevõttel plaanis jätkata ning see tähendaks justkui kaoks legendaarne firma ajaloo hämarusse. See ei pruugi aga sugugi niimoodi minna.