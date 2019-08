LEHELUGU! Euroopas võideldakse kruiisiturismi vastu. Mida arvavad sellest Tallinna vanalinna ärid?

“Kruiisiturist on suvel pigem tülikas element. Ta ei anna mulle lisaväärtust juurde, mitte mingit tulu ega tolku minul temast ei ole,” ütles üks Viru tänava lillemüüja Ärilehele. “Turistid lilli ei osta, aga tulevad ja imetlevad, sest nende jaoks on see eksootika. Paljudes maades pole naturaalseid lilli, seega on see tänav nende jaoks koht, kus teha väga palju pilte ja ajada närvi lillemüüja, kes peab oma kaupa kaitsma, et turistid seda ära ei rikuks,” kirjeldati Viru tänavalt.