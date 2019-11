LEI-numbri saab nüüd kiiresti ja mugavalt

LEI-numbrit vajavad oma tegevuses nii suured finantsettevõtted kui ka väikeinvestorid, kelle ettevõtted investeerivad väärtpaberitesse. LEI Register selgitab, kuidas LEI-numbri taotlemine käib ja mis see maksab.

LEI-kood ehk Legal Entity Identifier on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist.

Iga LEI-kood on kordumatu, see määratakse igale juriidilisele isikule ühekordselt. Sama koodi ei saa määrata kellelegi teisele. LEI-kood on eksklusiivne, sest igale juriidilisele isikule väljastatakse ainult üks LEI-kood.

LEI-kood on abiks turvalise väärtpaberikaubanduse korraldamisel, sidudes juriidilise isiku tema peamise viiteteabega (nimi, asukoht jm). LEI-koodiga on võimalik tuvastada ülemaailmsetel finantsturgudel osalevaid juriidilisi isikuid eri järelevalvelistel eesmärkidel.

Kõik investeerimisteenuse pakkujad, nt pangad, peavad nõudma juriidilisest isikust kliendilt kogu teavet, mis on vajalik järelevalveasutusele tehingute kohta info esitamiseks. Selliseks teabeks on ka LEI-kood. Kui ettevõttel LEI-koodi pole, ei saa ta sooritada tegevuseks vajalikke väärtpaberi- jm investeerimistehinguid.

Lihtne taotlusvorm ja kiire tulemus

Kui suurte ettevõtete jaoks on LEI-kood iseenesestmõistetav, siis väikeinvestoritele, kes kaaluvad eraisikuna ja ettevõtte alt investeerimise plusse ja miinuseid, on LEI-koodi nõue tundunud pigem heidutavana. Põhjusi selleks on mitmeid – alates täiendavatest kuludest kuni ajani, mis kulub LEI-numbri taotlemiseks ja uuendamiseks.

LEI Register on siinjuures ettevõtjatele – nii suurematele kui ka väiksematele – hea koostööpartner.

LEI Registri teenus on ka kiire. Kui ettevõtte andmed on avalikud, piisab taotlemiseks väikese online-vormi täitmisest. Teenuse eest saab tasuda pangalingiga ning 1–24 tunni jooksul pärast tasumist on ettevõttel LEI-number olemas.

Pangad ja investeerimisteenuse pakkujad kontrollivad LEI-koodi kehtivust GLEIF-i andmebaasist. Kuna GLEIF uuendab oma andmebaase kord päevas, siis seal kajastub LEI-kood väljastamisele järgneval päeval alates kella 14-st.

Soodsaim hind Eestis

LEI Register pakub ka Eesti ja naaberriikide kõige soodsamat hinda: koos registreerimistasuga maksab aastane LEI-numbri kasutusõigus 59 eurot.

Ettevõtjad on muretsenud ka sellepärast, et LEI-numbri kasutusaeg on lühike ning selle aegusmistähtaeg võib meelest minna. Vajadus LEI-numbrit uuendada on samuti seotud turvalisusega: koodi uuendamine on vajalik veendumaks, et ettevõtte andmed, mis LEI-koodiga kajastuvad, on ikka ajakohased.

LEI Registri klient võib kindel olla, et talle tuletatakse numbri aegumist piisava ajavaruga meelde. Uuendamine on lihtne ning selle saab ära teha LEI Registri kodulehel leiregister.ee.

Veel on võimalus registreerida LEI-number korraga kuni viieks aastaks. Sellisel juhul vastutab vahepealse andmete kontrollimise eest LEI Register OÜ. Hind viieks aastaks tellimisel on 225 eurot.

LEI Register tegutseb järgnevates riikides ning pakub teenust nii Eesti kui sealsete kohalike ettevõtete jaoks.

Ameerika Ühendriigid

Austraalia

Austria

Belgia

Bulgaaria

Eesti

Hispaania

Holland

Hongkong

Iirimaa

India

Itaalia

Kanada

Leedu

Luksemburg

Läti

Mehhiko

Norra

Poola

Portugal

Prantsusmaa

Rootsi

Rumeenia

Saksamaa

Singapur

Soome

Suurbritannia

Šveits

Taani

Tšehhi

Ungari