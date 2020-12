Leidke oma Surface, mis sobib teile kõige paremini!

Turul on tuhandeid tahvelarvutite, arvutite ja sülearvutite mudeleid, millel on sama operatsioonisüsteem - Windows. Aga mis on Surface? Microsoft Surface on Windowsi puutetundliku ekraaniga tippklassi seadmete perekond. Seadmetel on ainulaadne disain, mis toob kaasa mitmeid uuendusi.

Surfaсe on Windows 10 tugiriistvara, kus nii tarkvara kui ka riistvara on samalt tootjalt. Küsimus on selles, kuidas teha õige valik, et uus seade tekitaks elevust. See on nagu täiuslik klassikaline ülikond – need näevad head välja, kuid milline neist sobib konkreetsele kasutajale? Proovime seda selgitada.

Surface Go 2 on Microsofti Surface’i perekonna kõige väiksem, kergem ja taskukohasem kaks ühes seade. See sobib ideaalselt üliõpilastele ja töötajatele, kes kasutavad tahvelarvuteid ja sülearvuteid tavatoiminguteks, näiteks kirjade ja dokumentide haldamiseks, eeldades, et internetiühendus on alati kättesaadav.

Surface Laptop Go – sama mis Surface Go 2, kuid see on klassikaline ja stiilne sülearvuti. Kes ütles, et klassikaline sülearvuti peab olema raske või liiga kallis? Kergeim sülearvuti, mis on varustatud 10. põlvkonna Intel® Core™ protsessoriga teie igapäevaste elamuste tagamiseks.

Esimese Microsofti seadme järeltulija on Microsoft Surface Pro 7. See tegi revolutsiooni IT-valdkonnas ja tõestas, et kõigil, kes soovivad seda kasutada kus iganes – kontoris, kodus, lennukis, autos jne –, ei ole vaja teha võimsate ja kaasaegsete seadmete vahel valimisel kompromissi.

Kas olete tutvunud ARM-i arhitektuuri kasutava Windows 10 kaks ühes riistvaraga? Tutvuge seadmega Microsoft Surface Pro X. See mudel loodi sellistele inimestele, kes soovivad alati ühenduses olla. See meeldib ränduritele, välitingimustes töötajatele ja kõigile, kes on liikuvad, või nendele, kes vajavad kodus või kontoris kasutusel oleva suure ja võimsa tööarvuti tõttu teist seadet.

Kõik teavad, et klassika on alati moes, kuid mitte kõik ei tea, et klassikaline sülearvutite disain pakub Surface’i pliiatsi ja puutetundliku ekraani tuge – see kõik kehtib ka Microsoft Surface Laptop 3 kohta. Klaviatuur ja käetugi on kaetud luksusliku Alcantara materjaliga, mille puudutamine on väga mõnus. Saadaval on ka metalsed pinnad. See on parim näide uuest klassikast neile, kes hindavad stiili.

Kui vajate lauaarvuti jõudlust ning sülearvuti mobiilsust, on see nüüd saadaval. Microsofti Surface Book 3 on kõige võimsam mobiilne seade, mida on kunagi tutvustatud. See on kõik ühes mitmekülgne sülearvuti, võimas tahvelarvuti ja kaasaskantav stuudio. Neli kasutusrežiimi (sülearvuti režiim, tahvelarvuti režiim, stuudiorežiim, ekraanirežiim) tagavad ka väga nõudlike kasutajate vajadusi jõudluse osas.

Microsoft Surface Studio 2 hindab kõiki professionaalseid loomeinimesi.

Saate oma ideesid teostada seadmega, mis kasutab tipptehnoloogiat, suure jõudlusega graafikat, kiiret protsessorit, tuttavaid tööriistu ja millel on suurepärane 28-tolline reguleeritav ekraan. Seadmel on Surface Pen tugi, millel on 4096 survetaset ja funktsioon Surface Dial. See seade on loodud disaineritele, inseneridele, sisuloojatele ja kõigile teistele inimestele, kes vajavad fantastiliste tööriistade ja ekraaniga suure jõudlusega stuudiot.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et juhul, kui vajate täiuslikku seadet, on olemas Microsoft Surface’i perekond ja kui see kõlab liiga uhkustavalt, siis pole see tegelikult niimoodi. On vaid kaks olulist asja: esiteks – leidke oma Surface, teiseks – proovige seda. Microsoft Surface’i perekond näitab meile, et nüüd, kus elame erinevate tehnoloogiate ajastul, kus seadmete kasutamine on loomulik viis elada, töötada ja suhelda, peame olema seadme kasutamisel kindlad. Kui teil on võimalus omada kõike vajaminevat, ei ole vajadust kompromisside tegemiseks.