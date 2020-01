Leis ordeni saamisest: Kagu-Eestis on huvitavad nišiettevõtjad

Olin just ettevõtlusaalasel nõupidamisel, kui sain teada, et saan ordeni, ütles ettevõtja Kuldar Leis.

„Täielik üllatus, ma ei oskagi kohe midagi kosta,“ ütles ta. „See on ülihea märk, et ka maaettevõtlust märgatakse ja toetatakse. Kõik ei pea ära mahtuma Tallinna.“

„Meil on õhinapõhine Kagu-Eesti kaugtöökohtade projekt,“ rääkis elu esimest ordenit saav Leis koosolekust, kus ta viibis uudist teada saades. „Eesmärk on ära kaardistada võimalikud kohad, kus saab teha kaugtööd. Idee hakkas idanema mullu augustis seoses riigitöötajate välitöö talgudega.“

Must-valgelt pole Kagu-Eestis midagi ilusat, suuri investeeringuid pole, rääkis ta. Eranditeks toorainega seotud ärid.

„Meil on huvitavad nišiettevõtjad, kelle üle on eriti hea meel,“ rääkis ta. „Paljud alustavad palgatöölt ja siis ei taha nii elu lõpuni minna.“

Viimase aja trend on see, et enne kui minna ettevõtlusesse, tullakse, arutatakse teiste ettevõtjate ja mentoritega. See pole väga eestlastlik.

Leis alustas 2017. aastal tööd Kagu-Eesti ettevõtjate nõustajana.

Ta on endine Hoiupanga regioonijuht, tuntud kui Ösel Foodsi ja Premia Foodsi endine juht, samuti kui Eesti esimese sertifitseeritud passiivmaja rajaja ning seotud ühe omanikuna senini ligi kümne ettevõttega.

Reformierakondlane Kuldar Leis on Põlva vallavolikogu liige.