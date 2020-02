Lekkinud Tesla töötaja käsiraamat: kui sa ei helista ja ei ilmu tööle, siis eeldame, et oled jobu

„Me eeldame, et kui sa ei helista ja ei ilmu tööle, siis sa oled jobu. Sul peab olema väga hea põhjus, miks sa ei tulnud tööle või miks sind siin ei ole." See on vaid üks näide kõnekeelse stiiliga käsiraamatust.

Juhendis toonitatakse, et töötaja peab tegema kõik endast oleneva produktiivsuse suurendamiseks. „Me oleme Tesla. Me muudame maailma," seisab raamatus. „Me oleme teistsugused ja meile meeldib nii. Kui oleme teistsugused, siis saame teha seda, mida teised ei tee; teha seda, mida teised peavad võimatuks."

Juhendis öeldakse ka, et tegemist pole tüüpilise käsiraamatuga, milles tuuakse välja miinimumnõuded, mida töötaja peab täitma. Tesla käsiraamat rõhutab sellele, et töötajad peavad olema iseseisvad. Samuti kutsutakse üles jagama ideid, kuidas ettevõtet võiks paremaks muuta. „Sinu head ideed on tähtsusetud kui sa neid endale hoiad," seisab dokumendis.

Töötajaid julgustatakse vajadusel pöörduma ükskõik millise kolleegi, isegi tegevjuhi Elon Muski, poole kui nende hinnangul on see parim viis probleemi lahendamiseks. „Sa võid rääkida ükskõik kellega ilma kellegi teise loata," ütleb käsiraamat.