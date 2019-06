Lendamine ääremaal. Kas Nordica kokkutõmbamine tähendab, et peagi saab lennata vaid Riia kaudu?

Küll aga rõhutas Michal, et Eesti riigi huvides ei ole kindlasti kaotada otseühendusi ja teha Eestist teisejärgulist jaama, kuhu peaks lendama näiteks Riia kaudu. „Kujutage ette lauset: tere tulemast Eestisse uusi töökohti looma, lennake palun läbi Riia,” naljatles Michal.

Michal rääkis Nordica eelmise nädala otsusest. Hoolimata algsetest plaanidest ja lootustest teatas lennufirma, et tõmbab end kokku. Lihtsalt ja otse öeldes jäime konkurentsis lõunanaabrite airBalticule alla. Ärilehega vestelnud lennundusasjatundjate sõnul kasutas airBaltic kurnamistaktikat, avas Nordica otselendude kõrvale oma lennu ning viis hinna alla. Nagu Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel on tunnistanud, on Tallinnast lendamine kahjumlik.