Lennart 90. Valukoja tänaval luuakse kütuseelementidega paremat ja puhtamat tulevikku

„Kui seada eesmärgiks raha teenimine, siis tõenäoliselt seda ei tule,” märkis Õunpuu. „Kui inimene teeb pühendunult midagi sellist, mis teda huvitab ja talle rahuldust pakub, siis on inimesel kõik vajadused rahuldatud. See oli ka üks põhjus, miks ma selle ettevõtte [Elcogen] 2001. aastal asutasin.”

Varem oli ta kümmekond aastat aktiivselt ettevõtlusega tegelenud. Pärast seda mõtles ta, et tahaks teha midagi hingele. Ta hakkas vaatama energeetika kitsaskohti ja uurima, milliste tehnoloogiatega saaks neid lahendada, nii et see muudaks maailma. „Tavapärase elektritootmisega ei jõua me kaugele, sest see on liiga suure keskkonnamõjuga,” märkis ta. Tuumaenergeetika kohta võib öelda, et see on küll olematu CO 2 tootmisega, kuid seal on teised ohud, lisas ta.

Õunpuu hakkas uurima tehnoloogiavaldkonda. Kütuseelement oli olemas, kuid nii varajases arengustaadiumis, et tooteid turul polnud. Õunpuu hakkas tegutsema, kuigi tooteni oli veel väga palju aega. „See oli äriliselt suur risk, kuid võimalus midagi ära teha kaalus riski üle.”