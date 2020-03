Lennuabi juht: enim probleeme on lennufirmadega, mis Tallinnast kõige rohkem lendavad

Möödunud aastal saavutas Lennuabi Harju maakohtus Smartlynxi vastu võidu, mille kohaselt pidi lennufirma maksma hüvitistena enam kui tuhandele reisijale üle 400 000 euro.

Annus tõi samuti välja, et enamikel juhtudel lennufirmad ei vasta nõudekirjadele ning sageli tuleb pöörduda kohtusse. „Suurfirmad on otsustanud, et meiesugustele nõudefirmadele ei vasta, ignoreeritakse kõike ja siis on meil ainus võimalus minna kohtusse. Eelmisel aastal läks umbes 300 asja kohtusse hagide või maksekäskudena," selgitas Annus.