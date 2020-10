Lennufirma tühistab reisi- millised on reisija õigused: kas pileti maksumus hüvitatakse?

Kui lennuettevõtja ei tagasta lennupileti maksumust

COVID-19 viirusest põhjustatud reisimispiirangud ja -keelud on asetanud keerulisse olukorda kogu turismisektori, sh ka lennuettevõtjad. Euroopa Komisjoni andmetel on EL reisi- ja turismisektoris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes broneeringud vähenenud 60-90 %. Tühistatud reiside tõttu reisijatelt saadud tagasimaksetaotlused ületavad uute broneeringute arvu märkimisväärselt. Vaatamata EL määrusega sätestatud piletimaksumuse tagastamise tähtaegadele, võivad reisijad tegelikkuses tihti oodata lennupileti maksumuse tagastamist mitmeid kuid.

Lennupileti maksumuse tagastamiseks saab reisija ühendust võtta lennu tühistanud lennufirmaga, esitades lennufirmale kaebuse. Selleks on EL-s ette nähtud universaalne kaebuse vorm, milles tuleb esitada reisija pilet või broneeringu kinnitus ja muud kaebuse aluseks olevad asjaolud.

Lennuettevõtjal on reisija kaebusele vastamiseks aega kuus nädalat. Kui selle aja jooksul saadud vastus reisijat ei rahulda või lennufirma jätab kaebuse lahendamata, võib reisija oma õiguste kaitseks pöörduda kaebusega selle Euroopa Liidu liikmesriigi täitevasutuse poole, kus vahejuhtum aset leidis. Näiteks Eestis on vastavaks täitevasutuseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Samuti on reisijal õigus pöörduda ka kohtuväliste vaidluse lahendamise organite poole või kohtusse.

Vautšeri vormis hüvitis on lubatav vaid reisija nõusolekul

Tihti ei teata, et vautšeri vormis võib pileti tagasimakse hüvitada ainult reisija nõusolekul. Seega kui reisija vautšerit ei soovi, on tal õigus nõuda pileti maksumuse hüvitamist rahas. Vautšeriga nõustumisel tasuks kontrollida, kas see on kaitstud vautšeri väljastaja maksejõuetuse eest - kas vautšeri väljastajale on antud maksejõuetuse puhuks kolmanda isiku poolt garantii, mis realiseeritakse juhul, kui vautšeri väljastaja muutub enne vautšeri kasutamist maksejõuetuks.