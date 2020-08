Lennufirma võimalikkusest ilma riigiabita: erakätes ettevõte on kriisi ajal lennukite arvu kahekordistanud

Kui märtsi alguseni lendas ettevõte nelja lennukiga ja reisijaid veeti peamiselt Inglismaal, siis koroonakriisis on firma hoopis tegevust kahekordistanud.

„Inglismaal, kriisi alguses, lõppesid meie lepingud nädalase etteteatamisega. Ega meil oligi siis kaks varianti - kas mõtleme kastist välja või hakkame asju kokku pakkima. Kuna see on siiski erafirma ja me omanikena oleme sinna investeerinud, hakkasime siiski enda vara päästma," rääkis üks omanikest Jaanus Ojamets.