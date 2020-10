Lennufirmad hõrendavad talveks järsult Tallinnast lendamist

Ryanair teatas äsja oma talviste lendude suurest piiramisest, talvegraafikust on näiteks kadunud lennud Tallinnast Saksamaale. Kui suur löök on see Talllinna lennujaamale?

Lennupiirangud ja veelgi rohkem eneseisolatsiooni nõuded on lennuplaanid niigi suhteliselt õhukeseks viilinud. Tegelikult on kõik lennufirmad (Ryanair, Wizz Air, Air Baltic) oma lennuplaani revideerinud ja talveks jäävad vaid need liinid, kus on oodata vähegi mõistlikku täituvust.

Ryanair jätab talveks alles Bergamo (Itaalia), Paphose (Küpros) ja Londoni liini. Teiste puhul on nad öelnud, et nõudluse korral on nad valmis liinid taaskäivitama.

Kui palju on sel talvel vähem reisijaid kui möödunud aastal?

Kõik sõltub riikide piirangutest. Viimastel nädalatel on võrreldes möödunud aasta sama ajaga Tallinna lennujaamas reisijaid vähem 90 protsenti. Eelmisel aastal lendas meil 70 000 inimest nädalas, nüüd umbes 7000.

